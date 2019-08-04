مباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا.. هنا الموعد والقنوات الناقلة المجانية للمواجهة المرتقبة

تقام مباراة السعودية والكويت اليوم ضمن دور المجموعات لبطولة غرب آسيا مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، وذلك على أرضية ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل بالعراق، والتي تستضيف النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا خلال هذه الفترة، ويطمح كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز بهذه القمة الخليجية المرتقبة، وذلك من أجل أن يبدأ المنتخب الفائز مشواره في البطولة بثلاث نقاط غالية للغاية.

وخلال هذا التقرير سوف نحاول في “عرب نيوز” تقديم وجبة دسمة عن مباراة السعودية والكويت، وكذلك الرد عن كل التساؤلات والإستفسارات بخصوص هذه القمة المنتظرة بين السعودية والكويت، وعلى الأخص موعد المباراة وكذلك القنوات الناقلة المجانية وتشكيل الفريقين المتوقع من جانب كلا المدربين.

موعد مباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا

تبدأ مباراة السعودية والكويت في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، ومن المتوقع بأن تقام المبارة بحضور نحو 30 ألف مشجع، وهي السعة القصوى للمباراة الذي يستضيف مباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا في نسختها التاسعة والتي تقام على الأراضي العراقية هذه المرة

ويذكر بأن مباراة السعودية والكويت تقام ضمن مباريات دور المجموعات في البطولة، وبالتحديد المجموعة الثانية، والتي تضم 4 منتخبات وهي السعودية والكويت والبحرين والآردن، تعد هذه المباراة هي واحدة من أكثر المواجهات والقمم المنتظرة في البطولة في نسختها الحالية، خاصة بعد عودة الكويت للمشاركة في المحافل الدولية من جديد بعد رفع الحظر عليها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم.

ومع إنطلاق مباراة السعودية والكويت، سيحاول منتخب الأخضر السعودي تحقيق لقب بطولة غرب آسيا والغائب عن الخزاين السعودية حتى هذه اللحظة، لذا فإن المواجهة أمام الجارة الكويت، ستكون بمثابة ضربة البداية لتحقيق هذا الحلم للجمهور السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا

أشارت مصادر إعلامية في الساعات الماضية عن قيام قناة “العراق الرياضية” بالنقل المباشر لمباراة السعودية والكويت في بطولة غرب آسيا، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد معلق مباراة السعودية والكويت، وكذلك لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بخصوص ضيوف الاستوديو التحليلي، وبجانب قناة العراق الرياضية، ستقوم قناة “الكويت الرياضية” كذلك بنقل مباراة السعودية والكويت على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أم القرى.

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ويذكر بأن مباراة السعودية والكويت من المتوقع بأن تحظى بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى، خاصة لكون المباراة تعد “ديربي” أو “قمة” خليجية خالصة، لذا فإن القنوات سوف تتسابق من أجل تقديم أفضل تغطية ممكنة لمباراة السعودية والكويت مساء اليوم.

التشكيل المتوقع قبل مباراة السعودية والكويت

قالت التقارير الصحفية في المملكة العربية السعودية، بأن التشكيل المتوقع للأخضر في مباراة السعودية والكويت مساء اليوم، سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: سامي الخيبري وفواز الصقور ومتعب المفرج وحسين الشويش.

خط الوسط: حاتم بلال وعلي النمر ونايف هزازي ومنصور حمزي وربيع سفياني.

خط الهجوم: عبد الفتاح آدم