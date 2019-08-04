قصة صور ..شيكابالا النجم المنتظر سطوعه فى ميت عقب موسم 2019 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير الزملكاوية أمال عريضة على الفهد الأسمر محمود عبد الرازق " شيكابالا " العائد مجددا لصفوف الفريق استعدادا لموسم 2019 / 2020. و يعد شيكابالا من أبرز النجوم التى حفرت إسمها فى قلوب الجماهير البيضاء بسبب امتلاكه عنصر المهارة والحرفنة،حيث تنتظر الجماهير تألق الفتى الأسمر الموسم المقبل العائد من فترة إعارة من صفوف أبولون اليونانى . و يرصد الخليج 365 لقطات للفهد الأسمر شيكابالا فى الصور التالية :

شيكابالا فى اسوان Advertisements

شيكابالا بقميص الزمالك

شيكابالا مع محمد صلاح فى كأس العالم

شيكابالا بصحبة رمضان صبحى و أحمد فتحى

شيكابالا فى المطار

شيكابالا و زوجته فى اليونان

شيكابالا فى اليونان

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