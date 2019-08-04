شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل على معلول للإمارات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى على معلول ظهير أيسر الأهلى عرضاً إماراتياً مغرياً للانتقال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من جانبها رفضت إدارة الأهلى فكرة مناقشة العرض من الأساس نظراً للحاجة الفنية للاعب، والذي يعد أهم لاعبي الفريق فى الموسم المنقضي.

ونجح على معلول فى إحراز 8 أهداف وصناعة مثلهما رغم كونه مدافعاً، ليصبح أحد أهم أسباب حسم الأهلى لبطولة الدوري العام هذا الموسم.

وتلقى علي معلول العديد من العروض خلال الفترة الماضية بخلاف العرض الإماراتي أبرزها من الأهلى السعودي، إلا أن إدارة الأهلى تمسكت باللاعب وقامت بتمديد عقده، فى الوقت الذي يدرس الدولي التونسي الاستمرار فى القلعة الحمراء حتى موعد الإعتزال.