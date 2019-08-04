شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قدم الزمالك فى آخر 10 مشاركات بأفريقيا؟.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المنقضى، ما جعله مؤهلاً لتحقيق السوبر الأفريقى فى النسخة المقبلة، خاصة أن الأبيض بات قريباً للغاية من اللقب.

ويسعى نادى الزمالك لتحقيق لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التى يشارك فيها الموسم المقبل وسيواجه خلال بطل الصومال ديكاداها.

وأعلن نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع 10 لاعبين من الدوريات المصرية والعربية لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة القارية التى يسعى للتويج بها لاستكمال المشوار الناجح للحدث.

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