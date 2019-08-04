شكرا لقرائتكم خبر عن حوار.. طارق يحيى: لا تنتظروا مشاركة جميع الصفقات أمام بطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق يحيى ابن الزمالك البار، لقّب بـ"إيدر الكرة المصرية" حقق نجاحات عديدة على مستوى لاعب كرة القدم وكذلك فى مجال التدريب، طارق يحيى صاحب الـ 58 عامًا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استطاع التعبير عن نفسه فى العديد من التجارب التى خاضها كمديرًا فنيًا أخرها تدريب سموحة إلا إن التوفيق لم يحافله فى تلك الولاية، ورغم بزوغ نجمه فى عالم التدريب إلا إنه وافق على تلبية نداء الزمالك للعمل مدير فنى مؤقت ولمدة أسبوع تحديدًا لحين تعاقد الإدارة مع مدرب أجنبى يتولى المهمة خلفًا لخالد جلال الذى تمت اقالته عقب ضياع لقب الدورى والخسارة من الأهلى فى مباراة القمة رقم 118 بهدف دون رد.. طارق يحيى فتح قلبه فى حوار خاص فضفض خلاله "إيدر" عن أسراره وكواليس الموافقة على القيادة الفنية للفارس الأبيض..

لماذا وافقت على قيادة الزمالك لمدة أسبوع فقط؟

لا يمكن أن أتردد فى تلبية نداء "بيتى" الزمالك، فهو من صنع تاريخى وأسمى، وأتشرف بخدمة الكيان وإن كان لمدة ساعة واحدة فقط.

كيف بدأت المفاوضات معك لتدريب الزمالك فى تلك المرحلة؟

تلقيت فى البداية مكالمة هاتفية من المستشار مرتضى منصور، استطلع خلالها رأيى فى تدريب الزمالك لمدة أسبوع وليحن التعاقد مع مدير فنى أجنبى يتولى المهمة بشكل دائم خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته، وبعدما أبديت موافقتى تلقيت مكالمة أخرى من أمير مرتضى المشرف على الكرة، وتم خلالها تنسيق كافة الأمور.. الأمر لم يستغرق أكثر من 3 ساعات ثم بدأت العمل مباشرة.

هل ستوافق على مساعدة المدير الفنى الأجنبى الجديد فى جهازه المعاون؟

كما قولت فى السابق، مستعد أخدم الزمالك فى أى منصب، لكن الحديث على العمل كمدرب مساعد للخواجة الأجنبى الذى سيتولى قيادة الزمالك "سابق لأوانه" فتركيزى حاليًا مع الفريق لعبور المباراة المقبلة أمام بطل الصومال.

ما تعليقك على الهجوم الشرس الذى تعرضت له بعد الموافقة على قيادة الزمالك؟

لا أهتم بتلك الانتقادات، فالزمالك هو من صنع أسمى وتاريخى ولا يمكن أن أتأخر عن خدمته تحت أى مسمى، خاصة وإن تلك الانتقادات معظمها نابعة من مراهقى السوشيال ميديا، لكن هناك بعض الانتقادات الهادفة والتى تكن حريصة على تاريخى وأسمى، وأشكرهم على هذا النقد، لكن لا يمكن فى النهاية التأخر عن القلعة البيضاء.

كيف ترى مواجهة ديكاداها بطل الصومال؟

لا شك أنها ستكون أصعب مباراة فى مشوار الزمالك بالبطولة الأفريقية، لاسيما وأن مدة الاستعداد قصيرة جدًا نظرًا لإقامة المباراة يوم الأحد المقبل على استاد بترو سبورت فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتحدثت مع اللاعبين وحذرتهم من تلك المباراة وعدم الاستهانة بالخصم، خاصة بسبب حالة التباين فى مستوى اللاعبين بعد العودة من الراحة الطويلة.

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ما هى خطتك قبل مقابلة بطل الصومال فى افتتاح المشوار الأفريقى؟

هدفى فى الفترة الحالية تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، خاصة وأن هناك تباين فى الراحات التى حصل عليها كل لاعب، مما سيجعل الفارق فى المستوى بين كل لاعب وأخر كبيرة، واسعى فى الوقت الحالى لتجهيز الجميع ليصبحوا على مستوى واحد.

ما رأيك فى صفقات الزمالك التى تم إبرامها فى الميركاتو الصيفى؟

لا شك أن إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور نجحت فى إبرام صفقات من العيار الثقيل، والأهم من أن جميع الصفقات لها أسماء رنانة فى عالم كرة القدم، أنها ستقوم بسد جميع الثغرات التى كان يعانى منها الفريق الأبيض فى الفترة الماضية.

فالزمالك تعاقد مع كلاً من محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد مهاجم الفريق، بالإضافة إلى صفقة إمام عاشور التى أصبحت على وشك الانتهاء رسميًا.

هل من الممكن مشاركة جميع الصفقات الجديدة أمام بطل الصومال؟

هذا الأمر متوقف على مستوى كل لاعب، فالمشاركة لا يتم تحديدها بالأسماء أو وفقًا لرغبة الجماهير، فنحن نعمل فى الفترة الحالية على تجهيز جميع اللاعبين خاصة وأن هناك حالة تباين كبيرة فى الراحات بين كل لاعب وأخر، والمشاركة أمام ديكاداها الصومالى ستكون وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية.

ما رأيك فى عودة شيكابالا لصفوف الزمالك؟

شيكابالا لاعب موهوب ويمتلك الكثير الذى يستطيع من خلاله خدمة ناديه، ومرتضى منصور أوفى بوعده وأعاده للقلعة البيضاء بعد انتهاء فترة اعارته لنادى أبولون اليونانى، وهنا يجب على شيكا أن يبذل قصارى جهده من أجل رد الجميل لرئيس النادى والجماهير البيضاء التى تعشقه، وعليه أن يساعد زملائه فى المنافسة بشراسة على حصد جميع الألقاب والبطولات فى الفترة المقبلة.

وماذا عن رحيل محمد إبراهيم وانتقاله للمقاصة؟

لا شك أن محمد إبراهيم واحد من اللاعبين المخلصين لنادى الزمالك، وأعطى الكثير والكثير للنادى، لكن رحيله فى الوقت الحالى جاء لمصلحته حتى يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع المقاصة، خاصة بعد تعاقد النادى مع صفقات جديدة وصغيرة فى السن سيتم الاعتماد عليها فى الفترة المقبلة.

كيف ترى المنافسة على الدورى فى الموسم الجديد؟

المنافسة ستكون أشرس وأقوى من الموسم المنقضى، فكل فريق دعم صفوفه بلاعبين مميزون، إلا أن الزمالك سيكون الأقرب لحصد اللقب فى الموسم الجديد، بفضل الصفقات المميزة التى تم التعاقد معها وتوفير الإدارة كافة المتطلبات لتحقيق البطولات والألقاب.