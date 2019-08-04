عبدالستار صبري يكشف حديثه لصلاح عن مورينيو قبل انتقاله لتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف عبدالستار صبري أحد نجوم كرة القدم المصرية السابقين، والذي سبق ولعب لصفوف بنفيكا البرتغالي وباوك اليوناني، حديثه مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في 2014 وقت كان الفرعون المصري يستعد للانتقال لتشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وتحدث أولا عبدالستار صبري عن زيارته لمورينيو في برنامج "سوبر تايم" قائلا "لقد عملت معه لفترة طويلة، أحبه بكل تأكيد، حرصت على زيارته بالطبع عندما تواجد في مصر، التقط معي صور تذكارية وأرسلها للصحف البرتغالية".

وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمقابلة عبدالستار صبري وجوزيه مورينيو في مصر وقت كان الأخير متواجدا لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019.

واسرد عبدالستار صبري قصته مع مورينيو وقت كان لاعبا في صفوف بنفيكا البرتغالي، والأزمة التي نشبت بينهما في تلك الفترة، والتي كشف عنها في أكثر من تصريح إعلامي سابق.

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نصائحه لصلاح

وانتقل عبدالستار صبري للحديث عن محمد صلاح قائلا "عندما كان صلاح يستعد للانتقال لصفوف تشيلسي وقت كان مورينيو مدربا للفريق، البرتغالي تواصل مع صلاح، ووجدت صلاح يتصل بي ليأخذ بنصيحتي في التعامل مع مورينيو".

وواصل "قلت لصلاح أن مورينيو مدرب كبير وعظيم ولديه فكر، كشفت له أن مشكلتي معه في البداية أنني كنت أحد نجوم بنفيكا والصحافة كانت تتحدث عني بشكل رائع، وبالتالي كان هناك عداوة، فهو يحب أن يكون الأوحد".

واختتم في هذا الشأن "قلت لصلاح أن وضعك مختلف، مورينيو هو من طلبك للتواجد في تشيلسي وبالتالي سوف يعمل على مساعدتك لكي تنجح، وبالتالي عليك الاستفادة منه والتركيز معه في كل الأمور".

محمد صلاح في يناير من عام 2014 انتقل من صفوف بازل السويسري لنادي تشيلسي الإنجليزي بعد صراع مع ليفربول وقتها حسمه مكالمة هاتفية من البرتغالي جوزيه مورينيو لمحمد صلاح.