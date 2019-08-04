عبدالستار صبري: لاعب الزمالك طريقته تُشبه "روبيرتو كارلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد عبدالستار صبري أحد نجوم كرة القدم المصرية سابقا، والذي لعب لصفوف بنفيكا البرتغالي وباوك اليوناني، بإمكانيات عبدالله جمعة المدافع الأيسر لنادي الزمالك.

وقال عبدالستار صبري في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" عبر برنامج "سوبر تايم" "اختار عبدالله جمعة أفضل مدافع أيسر، طريقة لعبه تُذكرني بالبرازيلي الشهير روبيرتو كارلوس".

واستمر "علي معلول لاعب مميز للغاية، لكن لديه مشكلة واحدة تخص النواحي الدفاعية، هو جيد هجوميا، لكن بالنسبة لي أميل للاعب المصري، لو تواجد معنا في أمم أفريقيا لكان الأمر مختلف".

وأضاف "في الوسط المدافع أختار الثنائي عمرو السولية وطارق حامد، الثنائي يُكمل بعضه داخل الملعب، فرجاني ساسي لاعب مميز، لكن طريقته بطيئة جدا ويحب الاستحواذ بالكرة، ليس مميزا في الاختراق".

وواصل "ثلاثي الوسط المهاجم، أختار في الجانب الأيمن حسين الشحات، في الفترة الأخيرة عندما بدأ يلعب في الجانب الأيمن مثلما كان يلعب في الإمارات ظهرت إمكانياته، وفي الجانب الأيسر أختار رمضان صبحي، صغير السن وأصبح لديه خبرات ولاعب مهاري للغاية".

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وصرح "فيما يخص صانع الألعاب، أختار صالح جمعة، هو لاعب هداف ويمتلك رؤية داخل الملعب، وأحمد علي اختاره في مركز المهاجم الصريح، لا يوجد لدينا مهاجمين كثر وبالتالي أحمد علي مقاتل وهداف الدوري ويستحق".

وأكد "محمد الشناوي هو أفضل حارس في الموسم، مستواه مميز منذ كأس العالم 2018 في روسيا، استفاد من التنافس مع عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي، تمسك بالفرصة وأصبح حارس مميز للغاية".

وتابع "جنش قدم موسم جيد للغاية لكن على فترات عكس محمد الشناوي".

واختتم "في المدافع الأيمن اختار محمد هاني، يجيد اللعب في أكثر من مركز ومميز للغاية، وثنائي قلب الدفاع علي جبر وأيمن أشرف، بالنسبة لمحمود علاء، هو لاعب جيد جدا لكن أشعر أنه ليس قلب دفاع، لو مدرب سأشركه في وسط المدافع".