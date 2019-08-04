مدرب الزمالك المحتمل.. دياز الذي تسبب في خلاف بين الأهلي وآل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أثار المدرب الأرجنتيني المخضرم، رامون دياز، الشكوك حول مستقبله، بعد رحيله عن بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

الساعات الماضية، شهدت قيام دياز بمتابعة حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، الأمر الذي أثار الشكوك خاصة أن النادي الأبيض يبحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، بدلاً من خالد جلال.

دياز صاحب الـ59 عامًا يمتلك سجلاً تدريبًا مميزًا حققه منذ أن بدأ عالم التدريب عام 1996 وتحديدًا عندما قاد فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

- انطلاقة قوية

بداية دياز كانت مميزة للغاية وتحديدًا عندما قاد فريق ريفر بليت نحو منصات التتويج سواء على المستوى المحلي أو القاري.

البداية من الأرجنتين حيث فرض ريفر بليت كلمته العليا على جميع الأندية بعدما حسم اللقب لخمسة مواسم، أما على الصعيد القاري فقد نجح كبير الأندية الأرجنتينية في الفوز بكأس اليبرتادوريس بجانب الفوز بكأس السوبر على حساب كل من أمريكا الكولومبي وساوباولو البرازيلي على الترتيب.

- تجربة قصيرة وعودة

في ديسمبر من موسم (2004 -2005) قرر دياز أخذ خطوة جديدة كانت مفاجئة، عندما قاد فريق أوكسفورد والذي يشارك وقتها في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا.

مسيرة الأرجنتيني لم تستمر كثيرًا ليعود إلى بلاده مجددا من خلال قيادة فريق سان لورينزو، الذي قاده للحصول على لقب الدوري في موسم (2006 - 2007).

- عودة من حيث ما بدأ

بعد ثلاث تجارب في المكسيك والأرجنتيني من خلال قيادة كل من كلوب أميركا وسان لورينزو وإنديبيندينتي، قرر دياز العودة من حيث ما بدأ عندما قاد فريقه السابق ريفر بليت في موسم (2012 -2013).

عودة دياز كانت مثالية عندما حصل على لقب الدوري بعد منافسة مع فريقه السابق أيضًا سان لورنزو.

- تجربة جديدة

في 2014 اتجه صاحب الجنسية الأرجنتينية للحصول على تجربة جديدة من خلال قيادة منتخب باراجواي.

المدرب الأرجنتيني استطاع أن يحقق نتائج مميزة في تجربته مع باراجواي خلال بطولة كوبا أمريكا، بعدما وصل إلى نصف النهائي قبل الخسارة من الأرجنتين بنتيجة كارثية (6-1).

وفي مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع، عاد منتخب باراجواي ليتلقى خسارة جديدة على يد المنتخب البيروفي بهدفين دون رد.

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- 3 تجارب عربية

بداية دياز من حيث تجاربه العربية كانت عندما قاد فريق الهلال السعودي في موسم (2016 - 2017) ليقود الأرجنتيني الزعيم للتتويج بمسابقة الدوري وكأس الملك.

وفي البطولة الآسيوية وتحديدًا مسابقة دوري أبطال آسيا، فشل دياز في قيادة الزعيم للحصول على اللقب بعد الخسارة من بطل اليابان أوروا ريدز الياباني بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

رحل دياز عن الهلال واتجه لقيادة اتحاد جدة السعودي في موسم (2018 - 2019) إلا أنه لم يستمر مع "العميد" سوى في أربع مباريات فقط بعد الخسارة في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء لتتم إقالته.

أما التجربة الثالثة في الملاعب العربية كانت في الموسم المنتهي بمسابقة الدوري المصري عندما قاد فريق بيراميدز من منتصف الموسم.

دياز قاد بيراميدز في 13 مباراة حقق من خلالها الفوز في 8 مباريات مقابل أربع تعادلات وخسارة واحدة على يد الجونة.

- أزمة بين الأهلي وآل الشيخ

قبل تدريب دياز فريق اتحاد جدة السعودي، كان الأهلي يسعى للاستفادة من خدمات الأرجنتيني لقيادة الفريق الأحمر، بعد رحيل حسام البدري، عقب الخسارة من كامبالا سيتي الأوغندي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حاليًا خرج بتصريح مثير للجدل وقتها عبر شاشة "السعودية الرياضية" قائلاً: "رئيس اتحاد جدة طلب مني التعاقد مع رامون دياز وأبلغته بأنه لو أراد أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق لأحضرته له، ولكنه رفض، دياز كان على مقربة من تولي تدريب أحد الأندية العربية، إلا أن المقيرن عندما تحدث معي ووجدته مصرًا فقلت أن الأندية السعودية أولى بالتأكيد".

هذه التصريحات أثارت غضب جماهير الأهلي ليقرر الرئيس الحالي للقلعة الحمراء محمود الخطيب عقد جلسة عاجلة وسط أنباء عن سحب الرئاسة الشرفية من آل الشيخ.

مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق نشر بيانًا مطولاً عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" ليعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في الرئاسة الشرفية للأهلي، موجهًا الانتقادات لمحمود الخطيب ومجلسه الحالي.

- السائر على خطى جروس

المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق كان يمتلك ميزة أفادت الفريق الأبيض خلال تواجده وهو وجود جهاز فني أجنبي في مختلف الأصعدة الأمر الذي ساهم في تطور الفريق فنيًا وبدنيًا.

ما يقوم به جروس يفعله دياز حيث يعمل الأرجنتيني بجهاز فني أجنبي متكامل مثلما كان في تجربته مع الهلال واتحاد جدة أو مع بيراميدز.

دياز بحسب ما أعلنه تركي آل الشيخ يُعد أعلى المدربين أجرًا في الدوري المصري هو وجهازه حيث كشف المستثمر السعودي عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" أن في حال دياز وجهازه للموسم المقبل فإن راتبه سيتخطى حاجز السبعة مليون دولار بجانب المكافآت.