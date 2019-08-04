شاهد.. الإسماعيلي ينعى حسني عبدربه في وفاة والده

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على تقدم التعازي لحسني عبدربه، لاعب الدراويش السابق، في وفاة والده، أمس السبت.

نشر الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

قائلًا: "ينعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ك/ حسني عبد ربه، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، فى وفاة والده، منذ قليل، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، اليوم الأحد، بمسجد "نور الله" بمدينة أبوصوير، والعزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير.

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