رسميًا.. خليل نيمار ينضم للإسماعيلي لمدة خمسة مواسم

أعلن النادي الإسماعيلي عن إتمام التعاقد مع خليل نيمار، لاعب الزمالك بشكل رسمي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. حصل النادي على توقيع نيمار لمدة خمسة مواسم، عقب قضائة فترة معايشة داخل القلعة الصفراء، ونال خلالها إعجاب الجهاز الفني، بقيادة محمود جابر. لمدة خمسة مواسم، عقب قضائة فترة معايشة داخل القلعة الصفراء، ونال خلالها إعجاب الجهاز الفني، بقيادة محمود جابر. يسعى الدراويش لدعم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية، وبطولة الدوري الممتاز. وأنهى الدراويش مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي وهو يحتل المركز السابع، برصيد 43 نقطة.

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