كل ما تريد معرفته عن لاعب الإسماعيلي الجديد العراقي همام طارق

أتم الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع العراقى همام طارق، صاحب الــ23 عامًا، الذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح لزيادة الفعالية الهجومية.

ولد همام طارق بالعاصمة، بغداد فى يوم 10 فبراير عام 1996، حيث بدأ مشواره فى القوة العراقى بقطاع الناشئين، والفريق الأول حتى عام 2014، ثم انتقل بعدها لشباب أهلى دبى الإماراتى قبل أن يتخللها فترة إعارة لنادى الظفرة الإماراتى، ثم عاد لناديه الأصلى مجددًا القوة العراقى، الذى قام بشرائه موسم 2016-2017، وانضم بعدها لصفوف استقلال طهران الإيراني، وهى آخر محطاته قبل ارتداء قميص الدراويش.

مثل النجم العراقى منتخب بلاده تحت 23 و20 عامًا

ثم أصبح لاعبًا بالمنتخب العراقى الأول فى عام 2012، وخاض ما يزيد على 70 مباراة بقميص منتخب بلاده بمختلف الأعمار السنية. وشارك اللاعب مع الاستقلال الإيراني في 14 مباراة مقسمين بنحو 9 مباريات أساسي و5 احتياطي، بواقع 895 دقيقة، سجل فيها هدفًا واحدًا وصنع مثله.

بينما خلال مشواره في دوري الخليج لعب 20 مواجهة مع الظفرة الإماراتى، بواقع 1727 دقيقة، أحرز خلالها هدفين، ونال بطاقتين صفراوتين.

في حين شارك بكأس الاتحاد الآسيوى مع القوة العراقى في 7 لقاءات، بواقع 628

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دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، ونال بطاقتين صفراوتين.

بينما شارك في دورى أبطال آسيا بفريقه الاستقلال، ولعب معه 3 مباريات، بواقع 174 دقيقة، سجل فيها هدفًا واحدًا.. ووُجد في مباراة واحدة بكأس إيران.

على الصعيد الدولى شارك فى بطولات عدة، شملت تصفيات آسيا لكأس العالم "3 مباريات" – دورة الألعاب الأوليمبية "3 لقاءات" - كأس العالم للناشئين "7 لقاءات" وغيرها من المنافسات.

وحصل على العديد من الألقاب برفقة الأندية، منها دورى الخليج العربى مع الأهلى الإماراتى، موسم 2013-2014.. وكأس المحترفين، وكأس السوبر مع الأهلى، ووصيف كأس رئيس الدولة فى الإمارات موسم 2013-2014.

والدورى العراقى مع القوة موسم 2016-2017، والوصيف الموسم الذى أعقبه وبلوغ المباراة النهائية لبطولة منطقة غرب آسيا.. وكأس الاتحاد الآسيوى موسم 2016-2017، ووصيف كأس الخليج مع منتخب العراق عام 2013.