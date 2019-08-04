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ريال مدريد يُهاجم مانشستر يونايتد من اتجاه آخر

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محمود ماهر 0 تبليغ

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بعد أن بأت كل الهجمات السابقة للظفر بتوقيع بول بوجبا بالفشل، شنت إدارة هجمة من اتجاه آخر على مانشستر يونايتد بفتح باب المفاوضات مع سبورتينج لشبونة لشراء برونو فرنانديز المطلوب على ملعب أولد ترافورد بشدة منذ وقت مُبكر من السوق الصيفي الحالي.

ويود مانشستر يونايتد إظهار قوته في التعاقد مع النجوم لإقناع بول بوجبا بالبقاء على مسرح الأحلام للموسم المقبل، ولهذا تحرك المدير التنفيذي إد ووادورد بتوصية من المدير الفني للفريق أولي جونار سولشاير نحو التفاوض مع سبورتينج لشبونة لشراء اللاعب الذي ينظر له على أنه أحد أفضل لاعبي الإرتكاز في أوروبا هذه الأيام بحوالي 65 مليون جنيه إسترليني.

لكن ريال مدريد الغاضب شن هجمة على تطلعات مانشستر يونايتد بمفاوضة النجم البرتغالي قبل 4 أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، وهذا قد يُفسد خطة استمرار بوجبا في إنجلترا.

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ولن تكون صفقة برونو فرنانديز عديمة الأهمية إذا ما ظفر بها ريال مدريد، فخط وسط الفريق يُعاني من ثقل في الحركة مع تقدم لوكا مودريتش وتوني كروس في العمر وتدني مستوى كاسيميرو.

وأكدت صحيفة ريكورد البرتغالية اليومية أن رئيس ريال مدريد أبدى استعداده لضم برونو فرنانديز قبل بدء الموسم الكروي في ، وهذا سيرفع سعر اللاعب إلى أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني، بالتالي سيُفسد مخطط اليونايتد للتوقيع معه.

برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة (صور: Getty)
برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة (صور: Getty)

من جانبها، تتعنت إدارة مانشستر يونايتد مع بوجبا بمنعه من خوض التحدي الجديد الذي تحدث عنه بشكل علني لوسائل الإعلام قبل بدء المرحلة التحضيرية للموسم، وتُصر بصفة شبه يومية على أنه ليس للبيع بأي ثمن هذا الصيف، رغم علمها وتأكدها من رغبته في المغادرة إلى ملوك أوروبا.

وارتبط برونو فرنانديز /24 عامًا/ ارتباطًا وثيقًا بأندية مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وليفربول، وتردد أنه على مقربة من مانشستر يونايتد أكثر من أي ناد آخر، ومن المتوقع مشاركته للمرة الأخيرة مع سبورتينج لشبونة في مباراة كأس سوبر البرتغال أمام بنفيكا هذا الأسبوع، كي يُودع زملائه وجمهور النادي الأخضر والأبيض.

كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال مع برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة (صور: Getty)
في منتخب البرتغال مع برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة (صور: Getty)

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