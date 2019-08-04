مُحدث | جميع صفقات بوروسيا دورتموند في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني السويسري “لوسيان فافر”، بعدما جددت إدارة النادي ثقتها فيه، رغم تفريطه في صدارة جدول ترتيب البونسليجا في الردهات الأخيرة من الموسم وخسارته للقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2012.

بدأ بوروسيا دورتموند السوق الصيفي بطموح الإبقاء على بعض المواهب الشابة مثل النجم الإنجليزي الواعد “جادون سانشو” المطلوب في قطبي مدينة مانشستر.

ووافقت إدارة النادي على بيع سانشو نظير 75 مليون جنيه إسترليني لتعجيز الراغبين فيه، لتحقيق بعض الاستقرار في تشكيلة لوسيان فافر بعد رحيل الأمريكي الكرواتي “بوليسيتش” إلى تشيلسي في الميركاتو الشتوي الماضي.

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ويُعد الفريق الملقب بـ “أسود الفستيفاليا” من أكثر الأندية الألمانية جاهزية لخوض الموسم الكروي الجديد 2020/2019، بفضل إنهاءه لملف التعاقدات قبل انطلاق المرحلة التحضيرية للموسم بنسبة 95٪، حيث قام النادي بإنفاق مبلغ 128 مليون يورو على سلسلة تعاقدات سريعة ومثيرة للاهتمام في غضون 50 يومًا فقط.

ويستعرض موقع الخليج 365 جدول خاص بكل الصفقات الجديدة لنادي بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن ملعب سيجنال إدونا بارك خلال الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية على مدار الميركاتو، لكن هذا متوقف على نشاط وصيف البوندسليجا في السوق، وحنكة مديره الرياضي “مايكل زورك” في التفاوض مع المزيد من اللاعبين لتجهيز دكة بدلاء قوية لهزيمة البايرن على اللقب.

يشمل الجدول مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق أو الجديد، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد. والجدول مخصص فقط بالصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات بوروسيا دورتموند في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة ماتس هوملز – قلب دفاع – 30 عامًا ألمانيا بايرن ميونخ – ألمانيا 30.5 مليون يورو – عقد مدته 3 سنوات ثورجان هازارد – جناح أيسر وجناح أيمن – 26 عامًا بلجيكا بوروسيا مونشنجلادباخ – ألمانيا 25.5 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات نيكو شولز – ظهير أيسر– 26 عامًا ألمانيا/ إيطاليا هوفنهايم – ألمانيا 25.5 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات جوليان براندت – جناح أيسر – 23 عامًا ألمانيا باير ليفركوزن – ألمانيا 21 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات باكو ألكاثير – قلب هجوم – 25 عامًا إسبانيا برشلونة – إسبانيا 21 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات (تحويل الإعارة إلى عقد دائم). ماتيو موري – ظهير أيمن – 19 عامًا إسبانيا برشلونة – إسبانيا انتقال حر– عقد مدته 5 سنوات باتريك أوشتيرهاج– إرتكاز – 19 عامًا ألمانيا بوروسيا دورتموند “ب” – ألمانيا تصعيد من فريق الشباب – عقد مدته 3 سنوات توبياس راشل – وسط دفاع – 19 عامًا ألمانيا بوروسيا دورتموند “ب” – ألمانيا Advertisements تصعيد من فريق الشباب – عقد مدته 3 سنوات لوكا أونبيهاون – حارس مرمى – 18 عامًا ألمانيا بوروسيا دورتموند “ب” – ألمانيا تصعيد من فريق الشباب – عقد مدته 3 سنوات شينجي كاجاوا – صانع ألعاب وجناح أيسر – 30 عامًا اليابان بيشكتاش – تركيا عاد بعد انتهاء إعارة مدتها 6 أشهر– عقده الحالي ينتهي في يونيه 2020 ؟؟ ؟؟ ؟؟

الراحلون عن بوروسيا دورتموند في صيف 2019