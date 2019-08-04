رياضة | رسميا.. ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع إسماعيل بن ناصر نجم خط وسط منتخب الجزائر قادمًا من فريق إمبولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادى ميلان عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أن إسماعيل بن ناصر نجم منتخب الجزائر سيرتدى قميص الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة.

وظهر إسماعيل بن ناصر بشكل مميز مع منتخب الجزائر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر وتم اختياره أفضل لاعب فى البطولة التى توج بها المنتخب الجزائري.