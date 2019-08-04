رياضة | ريال مدريد يسابق الزمن لإنهاء صفقة الإنقاذ الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسابق الزمن لإنهاء صفقة الإنقاذ الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق نادي ريال مدريد الإسباني الزمن للتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فان دي بيك اعترف بمفاوضات ريال مدريد على أمل إنهاء الصفقة التي يعتبرها الملكي بمثابة الإنقاذ لخط وسط الفريق الذي كبر أعمار لاعبيه توني كروس ومودريتش وكاسيميرو.

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وأشارت إلى أن المفاوضات تجري على قدم وساق بين ريال مدريد وأياكس، للاتفاق على قيمة الصفقة، والتي ستكون في حدود 55 مليون يورو.