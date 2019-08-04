رياضة | برشلونة وباريس سان جيرمان يتفقان سرا على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة وباريس سان جيرمان يتفقان سرا على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب باريس سان جيرمان الفرنسي من التخلي عن نجمه نيمار داسيلفا إلى برشلونة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة وباريس سان جيرمان يتفقان ضمنيًا وسرًا على الصفقة لأن راتب نيمار المرتفع لن يجعله يستمر في حديقة الأمراء.

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وأوضحت أن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان تجري على أساس إعارة مع خيار الشراء لأن البرازيلي يرفض الاستمرار في باريس.