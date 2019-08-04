رياضة | رامون دياز يلمح إلى تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامون دياز يلمح إلى تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب الأرجنتيني رامون دايز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز من تدريب نادي الزمالك في الموسم الجديد.
وحرص رامون دياز على عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على متابعة الحساب الرسمي لنادي الزمالك بعد رحيل خالد جلال عن تدريب الفريق وتولي طارق يحيى بشكل مؤقت.
وقاد رامون دياز فريق بيراميدز في 13 مباراة خلال الموسم المنقضي حقق من خلالها الفوز في 8 مناسبات مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة.