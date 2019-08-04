رياضة | برشلونة يتحدى أرسنال على كأس خوان جامبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحدى أرسنال على كأس خوان جامبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة الإسباني مع أرسنال الإنجليزي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على كأس "خوان جامبر" الذى يقام كل عام فى المدينة الكتالونية.

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وتعد مباراة كأس خوان جامبر بمثابة مباراة ودية لأن برشلونة سيلعب بعدها مبارتين وديتين يومى 7 و10 أغسطس أمام نابولي الإيطالي قبل لقاء أتلتيك بلباو فى افتتاح مباريات الدوري الإسبانى يوم 16 أغسطس.

وينتظر أن تكون مباراة برشلونة الودية الأخيرة لأرسنال قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس الجارى فى افتتاح مباريات الدورى الإنجليزي.