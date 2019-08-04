رياضة | محمد صلاح يتحدى مانشستر سيتي بحثا عن ثاني ألقابه التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتحدى مانشستر سيتي بحثا عن ثاني ألقابه التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه محمد صلاح رفقة ليفربول فريق مانشستر سيتي في الساعة الرابعة عصر اليوم على ملعب ويمبلي في مباراة بطولة الدرع الخيرية الإنجليزي "السوبر الإنجليزي".

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول للفوز على مانشستر سيتي واقتناص ثاني ألقابه التاريخية مع الريدز بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة الهيمنة على الدرع الخيرية بحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي أما ليفربول ومحمد صلاح فيخططان لإيقاف سيطرة مان سيتي على الألقاب المحلية.

Advertisements

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود لاعبه السنغالي ساديو ماني الذي سينضم للتدريبات غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التي استمرت 16 يوماً بناء على قرار يورجن كلوب المدير الفني للريدز

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم إيميرك لابورت وبنجامين ميندي بداعي الإصابة وهناك احتمالات لإراحة سيرجيو أجويرو وإيدرسون وجابرييل خيسوس ورياض محرز لانضمامه لتدريبات أول أمس الجمعة.