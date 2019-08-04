رياضة | مدريد يجدد آماله بالتعاقد مع نيمار



وقالت صحيفة "سكاي سبورت" إن إدارة مدريد، وضعت عدد من الأسماء للرحيل إلى الفريق الباريسي بالإضافة إلى مقابل مادي، للتعاقد مع اللاعب".

وأضافت الصحيفة، أن من ضمن الأسماء هو الكرواتي لوكا مودريتش واسمين آخرين يتحددوا في وقت لاحق".

وتابعت الصحيفة، "أزمة مدريد تكمن في عدم موافقة اللاعبين على الدخول بصفقات تبادلية، وهو ما يصعب موقفها تجاه اللاعب، إلا أنها مازالت تتمسك بأمل الحصول على خدماته بالموسم الجديد".