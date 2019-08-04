شكرا لقرائتكم بسبب التصنيف.. اتجاه لإشراك المنتخب الأولمبي باسم كبار الفراعنة في ودية سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو اتحاد الكرة في خوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، مباراة ودية في شهر سبتمبر المقبل بإسم المنتخب الأول رغبة في تحقيق الفوز ورفع التصنيف الخاص بالفراعنة الكبار استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022 المقبلة والمقرر إقامتها حتي الان فى قطر.

ويتواجد حاليا منتخب مصر في التصنيف الأول ولكن متوقع تواجده في التصنيف الثاني عقب الخروج من دور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين عقب الهزيمة أمام جنوب افريقيا بهدف دون رد.

ويدرس مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس الجبلاية الموقف الخاص بالمنتخب الأول مع المدير الفني للاتحاد محمود سعد لبحث الأفضل للمنتخب خاصة أنه الي الان لم يستقر مسؤولو الجبلاية عن المدير الفني بعد إقالة المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق بعد الخروج من دور ال16 لأمم افريقيا خاصة أن المعسكر المقبل للفراعنة سيكون في الفترة من 3 الي 12 سبتمبر ورفض مسؤولو الجبلاية جميع العروض التي وصلت الفترة الأخيرة وتم الاستقرار علي إلغاء الودية قبل أن تظهر أزمة التصنيف.