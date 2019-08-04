شكرا لقرائتكم نجم سابق يرشح مدرب دجلة لقيادة الزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرض أحد نجوم الزمالك السابقين اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لوادى دجلة، من أجل قيادة الفريق الأبيض عقب الانتهاء من مواجهة ديكاداها الصومالى.
ويلتقي الزمالك مع ،ديكاداها الصومالى يوم 11 من شهر أغسطس الجارى، فى ذهاب دور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا.
أوضح مصدر مسئول بالزمالك إن هذا الترشيح من النجم السابق الذي تحفظ على ذكر اسمه، لم يلق ترحيباً من إدارة الكرة بالنادى الأبيض حتى الآن حيث تتجه النية داخل إدارة الكرة بالزمالك إلى استقدام مدربا من خارج الدورى المصرى لقيادة الأبيض عقب مباراة بطل الصومال التى سيقود فيها الفريق الجهاز الفنى المؤقت بقيادة طارق يحيى.
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