هل يؤثر سقف الرواتب على «الميركاتو» السعودي؟

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تدخل الكرة السعودية منعطفاً جديداً، بعدما اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات جديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تضمنت وضع حد أدنى لأجور اللاعبين المحترفين في المملكة.

وعلى خطى اتحاد الكرة الإماراتي، الذي طبق لائحة سقف الرواتب بداية من الموسم قبل الماضي، بات الاتحاد السعودي أمام فرصة لإيقاف ارتفاع أسعار اللاعبين بصورة فلكية.

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ووفقاً للاتحاد السعودي لن يقل الأجر الشهري للاعب المحترف عن 10 آلاف و800 ريال، بينما سيصل سقف الأجور الشهرية للاعبين المحترفين إلى 150 ألف ريال، شاملاً بدل السكن والمواصلات.

وسمح الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الممتازة بتقديم مقدمات عقود اللاعبين، بشرط ألا يتجاوز المبلغ مليون و500 ألف ريال سعودي للعقود، التي تمتد لـ3 سنوات على الأقل، ويتم تقسيم مقدم العقد على دفعات سنوية متساوية في كل موسم بعقد اللاعب مع الفريق.

وسيكون الموسم الأول للدوري السعودي اختباراً جديداً لطريقة تطبيق القرار الخاص بسقف الرواتب، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات، وإذا كانت الأندية الكبيرة بالتحديد ستلتزم بالقرار من عدمه، وتأثيره على سوق الانتقالات بشكل عام.