شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز مصطفى فتحي للموسم الجديد وغموض مصير علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك بقيادة طارق يحيى، تحضيراته لمواجهة ديكاداها الصومالى، بعد عودة الفريق الأبييض للتدريبات الجماعية أول أمس الجمعة، على ملعب النادى بميت عقبة.

ويحاول الجهاز الفنى للزمالك تجهيز مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق للعودة إلى المشاركة خلال الفترة القادمة فى ظل مواصلة اللاعب لبرنامجه التأهيلى الذى يخوضه فى صالة جيمانزيوم النادى منذ تعافيه من إصابة الركبة التى أجرى جراحة خاصة فى ألمانيا حتى لا تعاوده مرة أخرى.

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فيما مازال موقف محمود علاء مدافع الزمالك غامضاً بشأن إمكانية مشاركته فى مباراة بطل الصومال من عدمه خاصة لعدم تعافيه بنسبة مائة بالمائة حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة.

وتعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء وتواجد محمود علاء فى تدريبات الأبيض على مدار يومى الجمعة والسبت إلا إن إمكانية مشاركته فى مران كامل وتجهيزه للمباراة القادمة سيتم حسمه خلال اليومين القادمين خاصة بعد حرص طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق على إراحته من خوض مران الجمعة على أن يتم تجهيزه فى التدريبات القادمة للمباراة إلا إن اللاعب أكد للجهاز الفنى إنه قد يصل إلى الجاهزية الكاملة قبل تلك المباراة وسيحسم الاختبار الطبى له موقفه النهائى بعد تعافيه تماماً من الإصابة خلال الفترة الجارية.