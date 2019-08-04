شكرا لقرائتكم مصدر: إلغاء قرارات عمويمة فبراير الماضية لعدم اعتمادها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة مفاجأة بشأن إلغاء كل قرارات الجمعية العمومية التي عقدت يوم 23 فبراير الماضي لعدم اعتمادها من قبل مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة في الاتحاد وبالتالي اعتبارها كأن لم تكن و سيتم البدء في اجراءات الدعوة لجمعية عمومية جديدة لتعديل لائحة النظام الاساسي بعد وصول طلبات من أكثر من 120 نادي حتي الان .

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة الي أن معظم التفويضات التي وصلت من الأندية لاتحاد الكرة طلبات وليست تفويضات رسمية لانه ينبغي أن تكون موقعة من المنطقة التابع لها الي جانب موافقة اللجنة الأوليمبية ومعظم التفويضات غير مكتملة وسيتم العمل علي تعديلها وبعدها سيتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية.

من ناحية أخرى، تقرر عقد دورة تدريبية لمدة أسبوع لمراقبي المباريات ولجان المسابقات للتعريف بابرز التعديلات الي جانب الاستعداد لعودة الجماهير للمياريات والشروط المطلوبة من المراقبين لتنفيذها لخروج المباريات لبر الامان وعدم السماح بتواجد اي فرد غير مصرح له بالتواجد داخل ارض الملعب.