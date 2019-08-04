شكرا لقرائتكم كيف علق طارق يحيى على عودة شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، عن عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف القلعة البيضاء بعد إنتهاء إعارته لنادى أبولون سميرني اليونانى.

أكد طارق يحيى أن شيكابالا لاعب موهوب ويمتلك الكثير الذى يستطيع من خلاله خدمة ناديه، ومرتضى منصور أوفى بوعده وأعاده للقلعة البيضاء بعد انتهاء فترة اعارته لنادى أبولون اليونانى، ويجب على شيكا أن يبذل قصارى جهده من أجل رد الجميل لرئيس النادى والجماهير البيضاء التى تعشقه، وعليه أن يساعد زملائه فى المنافسة بشراسة على حصد جميع الألقاب والبطولات فى الفترة المقبلة".

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أضاف المدير الفنى المؤقت للزمالك: "لا شك أن إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور نجحت فى إبرام صفقات من العيار الثقيل، والأهم من أن جميع الصفقات لها أسماء رنانة فى عالم كرة القدم، أنها ستقوم بسد جميع الثغرات التى كان يعانى منها الفريق الأبيض فى الفترة الماضية".

وتعاقد الزمالك مع كلاً من محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد مهاجم الفريق، بالإضافة إلى صفقة إمام عاشور التى أصبحت على وشك الانتهاء رسميًا.