شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع متولى وبامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى بدء جولة جديدة من المفاوضات مع محمود متولى مدافع الفريق بغية حسم ملف تمديد تعاقده مع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل بعدما شهدت الفترة الماضية فشل كل المسئولين فى إنجاز هذا الملف.

ويتطلع المنياوى لحسم ملف تجديد الثنائى كريم بامبو ومحمود متولى من أجل فرض أجواء من التركيز على صفوف الفريق المتعطش لعودة الانتصارات مرة أخرى سواء على صعيد بطولة الدوري العام أو بطولة الكأس التى تعد البطولة الأخيرة التى ينافس الدراويش على لقبها هذا الموسم بعد وداع البطولة العربية ثم الخروج من منافسات دوري أبطال أفريقيا.