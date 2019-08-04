شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن الانتقادات: نابعة من مراهقي السوشيال ميديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لالزمالك، إنه لا ينشغل بالانتقادات التى يتعرض لها منذ أن وافق على تولى القيادة المؤقتة للفارس الأبيض، لحين مواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

أوضح يحيى : "لا أهتم بتلك الانتقادات، فالزمالك هو من صنع أسمى وتاريخى ولا يمكن أن أتأخر عن خدمته تحت أى مسمى، خاصة وإن تلك الانتقادات معظمها نابعة من مراهقى السوشيال ميديا، لكن هناك بعض الانتقادات الهادفة والتى تكن حريصة على تاريخى وأسمى، وأشكرهم على هذا النقد، لكن لا يمكن فى النهاية التأخر عن القلعة البيضاء".

أضاف إيدر: "لا يمكن أن أتردد فى تلبية نداء "بيتى" الزمالك، فهو من صنع تاريخى وأسمى، وأتشرف بخدمة الكيان وإن كان لمدة ساعة واحدة فقط".