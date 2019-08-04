ليفربول يواجه مانشستر سيتي في مباراة نارية بالدرع الخيرية....كل ما تريد معرفته عن البطولة

يلتقي فريق ليفربول مع مانشستر سيتي اليوم الأحد في الرابعة عصرا على ستاد ويمبلي في افتتاح الموسم الكروي في انجلترا بمباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الانجليزي.

وتشكل المباراة التي تعد بمثابة افتتاح غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالاتي:

التشكيل المتوقع للريدز: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي : إيدرسون فى حراسة المرمى – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

نظام البطولة..

تقام البطولة سنوياً بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي حالة كان بطل المسابقتين نادي واحد، فإنه يواجه وصيف البريميرليج، كما هو الحال هذا العام.

وتختلف هذه المباراة عن المباريات الرسمية وعن بعض قواعد اللعبة التي ينصها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث يتم اعتماد 6 تبديلات كعدد مسموح به خلال اللقاء على عكس المباريات الرسمية 3 تغيرات فقط، الأمر الذي يبعد المباراة عن الأجواء الرسمية وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الملعب المستضيف..

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يستضيف ملعب ويمبلي التاريخي مباراة كأس الدرع الخيرية سنوياً، حيث يعد ملعب العاصمة الانجليزية لندن جاهزاً لاستقبال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي غداً.

الأبطال التاريخيين للبطولة..

1- مانشستر يونايتد: 21 مرة

2- ليفربول: 15 مرة

3- آرسنال: 14 مرة

4- إيفرتون: 9 مرات

5- توتنهام 7 مرات

6- مانشستر سيتي 5 ألقاب