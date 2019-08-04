مؤمن زكريا بعد خروجه من قائمة الأهلي الأفريقية: "هنشوف الدنيا هتودينا على فين".. وسيد عبد الحفيظ يطمئن اللاعب

نشر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة مثيرة للجدل.

وكتب زكريا:"الدنيا رايحة وجايه، هنشوف الدنيا هتودينا على فين، دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة، مفيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع ، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

جدير بالذكر أن المكسيكي مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أعلن مساء الخميس الماضي، قائمة الفريق المشاركة في بطولة الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وشهدت قائمة الأهلي الإفريقية خروج كل من مؤمن زكريا، ناصر ماهر، إسلام محارب، أحمد علاء، هشام محمد ومحمد شريف، فضلًا عن عمرو جمال ومحمد نجيب، حيث رحل الأول إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة، وانضم الثاني إلى الجونة في صفقة انتقال حر.