شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إلغاء قرارات "عمومية" فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن إلغاء كل قرارات الجمعية العمومية التي عقدت يوم 23 فبراير الماضي لعدم اعتمادها من قبل مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة في الاتحاد وبالتالي اعتبارها كأن لم تكن وسيتم البدء في إجراءات الدعوة لجمعية عمومية جديدة لتعديل لائحة النظام الاساسي بعد وصول طلبات من أكثر من 120 ناد حتي الان .

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة إلى أن معظم التفويضات التي وصلت من الأندية لاتحاد الكرة طلبات وليست تفويضات رسمية لانه ينبغي أن تكون موقعة من المنطقة التابع لها الي جانب موافقة اللجنة الأوليمبية ومعظم التفويضات غير مكتملة وسيتم العمل علي تعديلها وبعدها سيتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية.

من ناحية أخرى، تقرر عقد دورة تدريبية لمدة أسبوع لمراقبي المباريات ولجان المسابقات للتعريف بابرز التعديلات الي جانب الاستعداد لعودة الجماهير للمياريات والشروط المطلوبة من المراقبين لتنفيذها لخروج المباريات لبر الامان وعدم السماح بتواجد اي فرد غير مصرح له بالتواجد داخل ارض الملعب.