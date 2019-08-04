شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز 50 مليون جنيه لصرف مقدم عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة النادي الأهلي تجهيز مقدم عقود اللاعبين لصرفها خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تحتاج الإدارة الحمراء لما يقرب من 50 مليون جنيه سيقوم النادي بتوفيرها من أجل الالتزام تجاه اللاعبين وتسديد هذه المستحقات خاصة وأن النادي أبرم صفقات جديدة مؤخراً هي محمود متولي من الأسماعيلي والمالي آليو ديانج القادم من مولودية الجزائر بجانب تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيليفد الانجليزي .

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن قميص النادي الجديد والذى سيرتديه الفريق في الموسم المقبل حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لإعلان القميص في سبتمبر المقبل ، وأنهي الاهلي الموسم المحلي منذ أيام بطلاً للدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه فيما سيلعب الاهلي يوم 28 أغسطس الجاري مع بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر ، وتعاقد الاهلي مع شركة ملابس إنجليزية في أكتوبر الماضي وسيتم الكشف عن القميص الجديد في غضون الاسابيع المقبلة وتحديداً في سبتمبر القادم.