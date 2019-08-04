رياضة | سرس الليان يخوض مرانه الأول بمشاركة 20 لاعب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان مرانه الأول، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث.

وشارك في المران ما يقرب من 20 لاعب منهم أحمد بالّي، وسامح بكري، وأحمد طلعت، ومجدي جدوع، ومحمود خالد طياره، وأشرف سرور، وبولا، وأحمد حسني، وعدد آخر من اللاعبين الناشئين، ولاعبين تحت الإختبار.

كما شارك في المران حلمي أحمد، ومحمد كشري من الصفقات الجديدة، بينما غاب عن المران الأول معظم اللاعبين القدامي، وعدد من اللاعبين الجدد وهم مصطفى البديوي، ومحمد مأمون، ومحمد أبو العز، وأيمن فتحي، ومن المنتظر أن يشاركوا في مران اليوم الأحد.

وقاد المران سامي حجاج المدير الفني للفريق السرساوي، وعاونه عبد الحميد سلامة مدربا عاما، ومحمود الجحش مدرب حراس مرمى، ومحمود الشامي، وأمير العرابي للعلاج الطبيعي، وسامي عبيد مشرف على الكره، ومحمد كليلة مديرا للكره، وعادل قديحه إداري.