رياضة | الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى التعاقد مع اللاعب حمد الزوي ظهير أيسر فريق دمنهور بعد ترشيحه من قبل اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى.

كان اللاعب قد نال إستحسان اللجنة التى حرصت على متابعته فى أكثر من لقاء فى الموسم المنقضى لتقوم بترشيحة لمجلس الادارة و لجنة التعاقدات فى النادى .

ونجح محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع اللاعب بالإنضمام للفريق بعد تلقيه عدد من العروض من أندية الدورى ، شارك اللاعب فى تدريبات الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى محمود جابر والذى أكد ان اللاعب ينتظره مستقبل كبير .