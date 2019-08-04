شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفي البليلة يحرج خالد الغندور.. «إنت هاتهزر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منذ حسم النادي الأهلي للقب بطولة الدوري المصري الممتاز منذ 11 يومًا، لم يسلم كابتن الزمالك السابق، خالد الغندور، من التعرض للمواقف المحرجة، بموجب تعمد جمهور المارد الأحمر استفزازه أينما حل، على إثر خسارة فريقه للدرع في الأسبوع قبل الأخير من انتهاء المنافسات.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ«الغندور»، يظهر فيه وهو يتوسط شابين، وما أن عدّ أحدهما تنازليًا لبدء التصوير فوجئ بهما وهما يقولان: «بليلة»، ما أثار دهشته في الحال، معلقا «إنت هاتهزر».

ومنذ لحظة تداول الفيديو انهالت التغريدات على «الغندور» عبر موقع «تويتر»، ما بين السخرية منه أو انتقاد ما تعرض له، فقال حساب يحمل اسم «محمود عدوي»: «طبعًا فيديو خالد الغندور حاجة سيئة، واللي صوره شخص بيقلل من قيمة نفسه، قبل أي حد تاني».

كما علق حساب باسم «أهلاوية»: «شربتها يا كروديا»، بينما قال آخر يحمل اسم «محمد ثروت»: «أنا أهلاوي، بس فيديو خالد الغندور ده حاجة في منتهي السخافة وقلة الذوق، ولا تعبر عن أي أهلاوي محترم».

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واستمرارًا لحالة الجدل بين السخرية والاعتراض على التصرف، علق حساب يحمل اسم «علي راضي»: «شاهد قبل الحذف.. خالد الغندور يتعرض لموقف محرج جدًا»، فيما اكتفى آخر باسم «محمد ذكري» بالقول: «خالد الغندور قصة حزينة».

وأخيرًا، عقّب حساب باسم «عمرو» على الفيديو: «أوسكار أفضل فيديو لعام ٢٠١٩ من نصيب خالد الغندور»، بينما اكتفى آخر باسم «ناصر» بنشر صورة للبليلة.

وتعود سخرية جمهور الأهلي من «بندق» في الأساس إلى ما يعتبرونه استهزاءً منه بفريقهم، خلال تقديم حلقات برنامجه «الزمالك اليوم» بفضائية «المحور»، إلى جانب توقعه في العديد من المرات أن يحصد الفارس الأبيض لقب الدوري في العام الجاري، وهو ما لم يحدث.

ويعتبر ذلك الموقف هو الثاني الذي يتعرض له «الغندور»، بعد ما رواه بنفسه خلال تقديم برنامجه، حينما روى بنفسه: «كنت ماشي في الساحل.. فا ولد جه يتصور معايا.. أهلاوي وأنا بحترم كل الناس.. وبعد ما أتصور معايا قال لي أخبار البليلة إيه!».

ويرجع تهكم جمهور النادي الأهلي على نظرائهم الزمالكاوية بالبليلة إلى هتاف اعتادوا ترديده في المباريات الأخيرة لفريقهم: «كدا كدا يا زمالك الدوري في الجزيرة.. عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة».