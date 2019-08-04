تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأرسنال اليوم في كأس جوهان غامبر 2019 وموعد مباراة برشلونة...

نتابع معكم الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأرسنال اليوم، وذلك في كأس جوهان غامبر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، حيث تختص قناة الشارقة الرياضية بنقل المباراة اليوم، في نهائي كأس غامبر لكرة القدم، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على الشارقة الرياضية.

مباراة برشلونة وأرسنال اليوم على ملعب الكامب نو، وذلك في نهائي كأس غامبر، وإلتقى نادي برشلونة مع أرسنال في 11 مباراة من قبل في تاريخ المواجهات بين الفريقين، فازت برشلونة في سبع مباريات، وتعادل الفريقين في ثلاث مباريات، بينما فازت أرسنال على برشلونة في مباراة واحدة فقط.

تردد قناة الشارقة الرياضية

حصلت قناة الشارقة الرياضية على حق بث نهائي كأس غامبر لكرة القدم بشكل حصري في الشرق الأوسط، وفيما يلي جدول بالتردد العام لقناة الشارقة سبورت:

تردد قناة الشارقة الرياضية