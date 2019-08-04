شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: لا أتأثر بانتقادات مراهقى السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، إنه لا ينشغل بالانتقادات التى يتعرض لها منذ أن وافق على تولى القيادة المؤقتة للفارس الأبيض، لحين مواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

وقال طارق يحيى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا أهتم بتلك الانتقادات، فالزمالك هو من صنع أسمى وتاريخى ولا يمكن أن أتأخر عن خدمته تحت أى مسمى، خاصة وإن تلك الانتقادات معظمها نابعة من مراهقى السوشيال ميديا، لكن هناك بعض الانتقادات الهادفة والتى تكن حريصة على تاريخى وأسمى، وأشكرهم على هذا النقد، لكن لا يمكن فى النهاية التأخر عن القلعة البيضاء".

Advertisements

أضاف إيدر: "لا يمكن أن أتردد فى تلبية نداء "بيتى" الزمالك، فهو من صنع تاريخى وأسمى، وأتشرف بخدمة الكيان وإن كان لمدة ساعة واحدة فقط".