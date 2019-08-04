شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل استعداداته لفريق أطلع بره فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته اليومية استعداداً لمواجهتي "إطلع بره" في "ضربة البداية الافريقية" حيث سيلعب المارد الأحمر مع بطل جنوب السودان في ذهاب وإياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين ستُقاما في مصر بناءً على إتفاق الاهلي مع بطل جنوب السودان

كان الاهلي قد بدأ أمس الأول، الجمعة، الإستعداد لمواجهتي بطل جنوب السوان اللتين تم الإتفاق على إقامة الذهاب في ملعب برج العرب 11 أغسطس الجاري فيما ستُقام المباراة الثانية أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس ، وطلب لاسارتي المدير الفني للفريق تجهيز الثلاثي محمد مجدي قفشة الذى تعاقد معه الاهلي قادماً من بيراميدز ومحمود متولي القادم من الأسماعيلي والمالي آليو ديانج لاعب مولودية الجزائر لمواجهتي بطل جنوب السودان.