شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعلن قائمة الأهلي الأفريقية.. «تعرف على المستبعدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية بشكل رسمي، استعدادًا لبدء مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال «عبدالحفيظ»، في تصريحات للموقع الرسمي لـ«الأهلي»، إن الجهاز الفني قيّد 26 لاعبًا بالقائمة الأفريقية، على أن يُضاف 4 لاعبين في يناير المقبل.

وأوضح «عبدالحفيظ» أن القائمة تضم «محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف إكرامي، ومحمد هاني وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف و ياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمود متولي، وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات، وجيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ ورمضان صبحي وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن».

وخرج من القائمة الإفريقية للأهلي مجموعة من اللاعبين، أبرزهم سعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا، وناصر ماهر وإسلام محارب وهشام محمد وباسم علي.