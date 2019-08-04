شكرا لقرائتكم المصري يواجه اف سي مصر ودياً اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق المصري مباراة ودية مساء اليوم الأحد نظيره اف سي مصر ، الوافد الجديد على الدوري الممتاز ، وهى المباراة المقرر اقامتها على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق في مدينة الاسماعيلية.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية السابعة للفريق خلال فترة اعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو شهر ، حيث سبق للفريق أن خاض خمس مباريات ودية بمعسكره المغلق بالاسكندرية أمام الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، والترام السكندري وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ ، والمجد السكندري وانتهت بفوز المصري أيضاً بأربعة أهداف للاشئ ، وكذلك المصانع الحربية وانتهت بفوز المصري بأحد عشر هدفاً مقابل لاشئ ، قبل الفوز أيضاً على الرجاء المطروحي بهدفين للاشئ.

على صعيد آخر، اعتذر الجهاز الفني لفريق الاسماعيلي عن عدم اقامة المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع بين المصري والاسماعيلي الاثنين المقبل بالاسماعيلية وذلك لظروف طارئة تخص النادي الاسماعيلي.