شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يختبر استعداداته لأهلي بني غازي أمام بور فؤاد اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره بور فؤاد في مباراة ودية عصر اليوم الأحد م، ضمن تحضيرات الدراويش للموسم الجديد من الدوري .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة منافسه أهلى بنغازى الليبى يوم 6 سبتمبر المقبل بالإسماعيلية، لحساب منافسات دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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جدير بالذكر أن الدراويش قد أنهى منافسات الدورى المحلى هذا الموسم فى المركز السابع.

وكان الفريق الليبى قد حدد دولة تونس لإقامة مباراة الإياب فى ظل الحظر المفروض على الدولة الليبية من قبل الاتحاد الدولى نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية.