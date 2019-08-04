شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تحضيراته لـ"اطلع برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الأهلى تدريباته اليومية إستعداداً لمواجهتي "إطلع بره" في "ضربة البداية الافريقية" حيث سيلعب المارد الأحمر مع بطل جنوب السودان في ذهاب وإياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين ستُقاما في مصر بناءً على إتفاق الاهلي مع بطل جنوب السودان

كان الاهلي قد بدأ أول أمس الأول، الجمعة، الإستعداد لمواجهتي بطل جنوب السوان اللتين تم الإتفاق على إقامتهما في ملعب برج العرب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس الجاري فيما ستُقام المباراة الثانية أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس ، وطلب لاسارتي المدير الفني للفريق تجهيز الثلاثي محمد مجدي قفشة الذى تعاقد معه الاهلي قادماً من بيراميدز ومحمود متولي القادم من الأسماعيلي والمالي آليو ديانج لاعب مولودية الجزائر لمواجهتي بطل جنوب السودان.