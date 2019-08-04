شكرا لقرائتكم دجلة يواجه بتروجت والمرج وديا قبل أجازة العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لوادي دجلة خوض مباراتين وديتين قبل الحصول على أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيواجه وادى دجلة فريق المرج مساء غدًا الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ثم يواجه بتروجت يوم 9 من الشهر الجارى على استاد بترو سبورت.

واتفق الجهاز الإدارى لوادى دجلة مع عدة فرق لمواجهتها وديًا بعد انتهاء العيد، حيث سيتم مواجهة فريق المنيا يوم 19 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى للدفاع الجوى، ثم الانتاج الحربى وبنى سويف وأسوان، كما يتم التفاوض مع عدد من الفرق الأخرى لمواجهتها وديًا لتعويض المعسكر المغلق الذى كان من المقرر اقامته بالعين السخنة، إلا أن تاكيس جونيس فضل عدم خوض هذا المعسكر والاكتفاء بالمواجهات الودية والتدريبات على ملعب النادى بالمعادى.