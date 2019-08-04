شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلي يواجه بور فؤاد وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلي بقيادة محمود جابر عصر اليوم الأحد مباراة ودية مع نظيره بور فؤاد . ويستعد الإسماعيلى لمواجهة منافسه أهلى بنغازى الليبى يوم 6 سبتمبر المقبل بالإسماعيلية، لحساب منافسات دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements جدير بالذكر أن الدراويش قد أنهى منافسات الدورى المحلى هذا الموسم فى المركز السابع. وكان الفريق الليبى قد حدد دولة تونس لإقامة مباراة الإياب فى ظل الحظر المفروض على الدولة الليبية من قبل الاتحاد الدولى نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

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