حمدى الزوى ظهير دمنهور ينضم للدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى التعاقد مع اللاعب حمد الزوى ظهير أيسر فريق دمنهور بعد ترشيحه من قبل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى. كان اللاعب قد نال استحسان اللجنة التى حرصت على متابعته فى أكثر من لقاء فى الموسم المنقضى لتقوم بترشيحه لمجلس الإدارة و لجنة التعاقدات فى النادى. ونجح محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع اللاعب بالانضمام للفريق بعد تلقيه عدد من العروض من أندية الدورى، شارك اللاعب فى تدريبات الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى محمود جابر والذى أكد أن اللاعب ينتظره مستقبل كبير. Advertisements

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