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الإسماعيلى يعلن التعاقد مع خليل نيمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو الإسماعيلى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجى الملقب بـ”نيمار” بعقد طويل الأمد يستمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

خليل نيمار صاحب الــ21 عامًا يعد أحد ناشيء الزمالك قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالي إلا أنه لم يكتب له النجاح بسبب لوائح الاحتراف الخاصة بالناشئين، لينضم بعدها لفريق زيروخ السويسرى ثم فريق فاتيما البرتغالى، وخاض تجربة احتراف قصيرة مع الأفريقى والنجم الساحلى فى تونس.

 

ويتمتع نيمار بمشاركات دولية عديدة مع منتخب الشباب والأوليمبى أبرزها كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في زامبيا قبل عامين الآن.

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