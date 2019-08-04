شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن التراجع عن ضم عمرو مرعى بسبب واقعة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تراجع عن ضم عمرو مرعى مهاجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان اللاعب على بعد خطوة من القلعة البيضاء.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، أن أمير مرتضى المشرف على الكرة عقد جلسة مع عمرو مرعى وكانت الصفقة انتهت، موضحا أنه رفض اتمام الصفقة خاصة وأن اللاعب سبق ووقع للزمالك قبل احترافه فى النجم الساحلى، ولكن اللاعب تراجع وذهب لتونس.

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وأضاف انه يحترم قدرات وموهبة اللاعب إلا أنه لن يتمكن من ضمه للزمالك بسبب تلك الواقعة.