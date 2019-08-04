شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه المرج وبتروجت قبل العيد ويؤجل لقاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق وادى دجلة الاستعداد بقوة للموسم الجديد، وقرر الجهاز الفنى خوض مباراتين وديتين قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيواجه وادى دجلة فريق المرج مساء غدًا الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ثم يواجه بتروجت يوم 9 من الشهر الجارى على استاد بترو سبورت.

واتفق الجهاز الإدارى لوادى دجلة مع عدة فرق لمواجهتها وديًا بعد انتهاء العيد، بداية من المنيا يوم 19 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى للدفاع الجوى، ثم الانتاج الحربى وبنى سويف وأسوان، كما يتم التفاوض مع عدد من الفرق الأخرى لمواجهتها وديًا لتعويض المعسكر المغلق الذى كان من المقرر اقامته بالعين السخنة، إلا أن تاكيس جونيس فضل عدم خوض هذا المعسكر والاكتفاء بالمواجهات الودية والتدريبات على ملعب النادى بالمعادى.