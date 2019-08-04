شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يحدد قائمة البطولة الأفريقية بالجزائر فى إجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأحد ، مسئولو اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى اجتماعا لمجلس الإدارة لمناقشة العديد من الملفات المهمة .

ومن المقرر أن يشهد الإجتماع تحديد قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة الأفريقية للكبار بالجزائر المحدد لها الفترة من 20 و حتى 31 سبتمبر القادم ، خاصة إنها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وكان مسئولو اتحاد الرماية قد أستقروا على قائمة اللاعبين المشاركة فى الألعاب الأفريقية وهم الرباعى ، أحمد قمر، أحمد توحيد زاهر، عبد العزيز محيلبة و عزمى محيلبة .