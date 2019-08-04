شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يحدد قائمة البطولة الأفريقية بالجزائر فى إجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأحد ، مسئولو اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى اجتماعا لمجلس الإدارة لمناقشة العديد من الملفات المهمة .
ومن المقرر أن يشهد الإجتماع تحديد قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة الأفريقية للكبار بالجزائر المحدد لها الفترة من 20 و حتى 31 سبتمبر القادم ، خاصة إنها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
وكان مسئولو اتحاد الرماية قد أستقروا على قائمة اللاعبين المشاركة فى الألعاب الأفريقية وهم الرباعى ، أحمد قمر، أحمد توحيد زاهر، عبد العزيز محيلبة و عزمى محيلبة .
كانت هذه تفاصيل خبر الرماية يحدد قائمة البطولة الأفريقية بالجزائر فى إجتماع اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.