شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى لـ"تايم سبورت" : الجيل الحالى لم يقدر قيمة تيشرت منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الستار صبرى نجم منتخب مصر السابق أن الجيل الحالى من لاعبى الفراعنة لم يقدر قيمة تيشرت منتخب مصر خلال الفترة الماضية وهذا الامر ظهر بشكل كبير فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية .

وأوضح عبد الستار صبرى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن لابد من أختيار مدير فنى لمنتخب مصر قادر على بث الروح فى اللاعبين خلال الفترة المقبلة وهذا ما يقوم به كثير من المدربين على مدار تاريخ الكرة المصرية .

وأشار عبد الستار صبرى أنه يوجد مدربين وطنين كثيرين قادرين على تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى بعيدا عن المدربين الاجانب الذين غير قادرين بنقل الروح للاعبين والتركيز دائما بالدراسات وطرق اللاعب داخل أرض الملعب .